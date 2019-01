El curs d'autodefensa per a taxistes d'aquest dijous comptarà amb una sessió de matí i una altra d'horabaixa

Publicado 14/1/2019 17:12:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Representants de les àrees de Mobilitat i Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Palma i de la Policia Nacional s'han reunit aquest dilluns amb representants del sector del taxi per avaluar la situació en matèria de seguretat i han recordat que el curs d'autodefensa per a taxistes comptarà amb una sessió de matí i una altra d'horabaixa aquest dijous.

Segons ha informat Cort en un comunicat, el regidor de Mobilitat, Joan Ferrer, ha explicat que la línia de subvencions per a taxis adaptats inclourà la possibilitat de justificar despeses relatives a la instal·lació de dispositius electrònics dins dels taxis per gravar imatges dels usuaris.

Així, aquesta iniciativa té l'objectiu de "denunciar si es produeix una agressió i, també, com a element dissuasiu", per a això s'incrementarà en 10.000 euros la partida d'ajudes per a taxis adaptats i mampares, que passarà de 30.000 a 40.000 euros.

Finalment, des de Mobilitat s'està acabant una circular informativa amb tota la informació sobre els aspectes legals relacionats amb la instal·lació de càmeres dins dels taxis que es dirigirà a les patronals i als taxistes.