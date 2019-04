Dani Becerra és el candidat de Cs per a l'Ajuntament de Sant Josep

Publicado 9/4/2019 13:06:16 CET

IBIZA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ciutadans ha elegit a Daniel Becerra com a candidat del partit a l'Ajuntament de Sant Josep en les eleccions de maig.

Des de la formació han explicat que Becerra està vinculat professionalment als mitjans de comunicació d'Eivissa des de fa més de 25 anys, treballant en emissores de ràdio o mitjans escrits de l'Illa.

El candidat ha declarat que, després de cinc anys com a membre de Cs, agraeix la "confiança" que el partit ha dipositat en ell per a emprendre un nou projecte a Sant Josep. El seu objectiu, ha reiterat, és aprofitar la seva "proximitat i honestedat per a fer un ajuntament de tots".

Becerra ha assegurat que se centrarà en defensar els interessos dels veïns i a millorar infraestructures, transport públic, xarxa de clavegueram, depuració d'aigües, serveis sanitaris i assumptes socials.