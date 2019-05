Declarat projecte industrial estratègic el Pla de Reindustrialització de Lloseta

Publicado 24/5/2019 16:30:37 CET

El Consell de Govern ha acordat atorgar la declaració de projecte industrial estratègic a la proposta de reindustrialització de Cemex a Lloseta, mitjançant el projecte d'energies renovables 'Power to green hydrogen Mallorca', que impulsen l'Executiu autonòmic i les empreses Cemex, Enagás, Acciona i Redexis.

Segons ha explicat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa, la declaració atorgada aquest divendres al projecte està subjecta a l'obtenció favorable de l'avaluació ambiental i a la integració de tot allò que la normativa ambiental exigeixi per realitzar l'activitat.

Durant el termini d'exposició pública, els ajuntaments de Palma, Inca i Lloseta van emetre informes favorables al projecte, i també el Consell de Mallorca, l'Unitat d'Informació i Tràmit (UDIT), la ITV, el Registre Industrial, l'Institut d'Innovació Empresarial de Balears (IDI), la Direcció general de Política Industrial i el Consell de la Indústria .

La figura de projectes industrials estratègics està orientada a afavorir les inversions rellevants per millorar o consolidar el teixit industrial balear i el seu objectiu és aconseguir una expansió significativa i sostenible del conjunt d'empreses industrials del territori o la seva consolidació, així com l'adopció de mesures dirigides a garantir la viabilitat d'una empresa o un sector industrial exposat a risc per a la seva continuïtat.

El projecte 'Power to green hydrogen Mallorca', pioner a Espanya, pretén ser un punt de referència per a futures iniciatives en l'àmbit de l'energia verda.

L'objectiu és desenvolupar diverses actuacions per a la generació, la distribució i el consum d'energia neta a partir d'hidrogen renovable obtingut mitjançant energia fotovoltaica.

La inversió prevista és d'uns 50 milions d'euros per distribuir entre els quatre socis privats.