Decreten l'obertura del judici oral per la peça 14 del cas Voltor

Publicado 6/2/2019 17:19:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Febr. (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció número 10 de Palma ha decretat l'obertura de judici oral per la peça número 14 del 'cas Voltor' que investiga un presumpte desviament de fons del Govern a empreses controlades per l'extinta Unió Mallorquina (UM) en la legislatura 2007-2011.

En concret, la peça número 14 versa sobre si l'Ajuntament de Pollença va afavorir l'engegada de la pàgina web del grup municipal d'UM perquè aquesta fos sufragada amb fons de l'Institut d'Estratègia Turística dels Illes Balears (Inestur).

A nivell general, les perquisicions d'aquest cas se centren en un presumpte desviament de fons públics mitjançant subvencions irregulars a persones afins a UM. Cal recordar que el 2010, el que era president del Govern balear, Francesc Antich, va expulsar UM tant de l'Executiu balear, del Consell de Mallorca com de l'Ajuntament de Palma després que diversos dirigents d'aquest partit, fossin detinguts en el marc d'aquest cas.

D'altra banda, el passat octubre de l'any passat va tenir lloc l'últim judici per aquest cas fins avui. En ell, l'exconseller de Turisme, Francesc Buils (UM), i l'exalcalde de Porreres, Bernat Bauzà, van acceptar una condemna de vuit anys i sis mesos d'inhabilitació especial per a tot càrrec públic per prevaricació continuada dins de la peça separada número 15.

Buils s'enfrontava a una pena de sis anys de presó i Bauzà a una de nou anys en aquesta peça separada que investigava si Buils i l'ex gerent de l'Inestur, Antoni Oliver, van beneficiar amb fons públics autonòmics a Bauzá, que també era del mateix partit en 2008. Oliver, per la seva banda, va quedar absolt.

En concret, se'ls investigava per delictes malversació, prevaricació, frau a l'administració, tràfic d'influències i negociacions prohibides a funcionaris. Finalment, solament se'ls ha acabat imputant el delicte de prevaricació en relació a un conveni entre la Conselleria de Turisme i l'Auditori de Porreres.

Entre altres condemnes en el marc d'aquest cas, destaca la de la peça número 1 per la qual l'exconseller de Turisme del Govern, ex-vicepresident del Consell de Mallorca i expresident d'UM, Miquel Nadal, va ser condemnat a quatre anys de presó.