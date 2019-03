La defensa de Matas acusa la Fiscalia de "muntar una acusació" sense declaracions ni documents que l'avalin

Publicado 29/3/2019 13:10:17 CET

El judici per aquesta peça separada del 'cas Turisme Jove' ha quedat vist per a sentència aquest divendres

La Fiscalia considera que "l'única persona amb capacitat i jerarquia" per donar l'ordre era Matas

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

El judici pel desviament de fons públics en 2006 derivat d'una peça separada del 'cas Turisme Jove' ha quedat vist per a sentència aquest divendres. Mentre la Fiscalia demana una condemna de cinc anys de presó per a l'expresident del Govern, Jaume Matas, la seva defensa ha considerat que s'ha muntat "una acusació" contra el seu client sense que hi hagi "cap declaració ni document" que l'avali.

El representant del Ministeri Fiscal, Juan Carrau, no obstant això, ha assenyalat que "l'única persona amb capacitat i jerarquia" per donar l'ordre i amb relació amb l'exregidor de Calvià i empresari, Jesús García Oeo, el beneficiari dels fons públics --un total de 120.000 euros--, era Matas.

Per això, Carrau, que l'acusa d'haver comès els delictes de malversació, prevaricació i falsedat documental, ha afegit que "ha de declarar-se provat que va donar l'ordre".

La representant de l'Advocacia de la Comunitat, Ángeles Berrocal, s'ha manifestat en un sentit similar del Ministeri Fiscal, i s'adherit a la petició de pena de presó.

A més, ha precisat que "mai es van deure" els 120.000 euros a Oeo, després que se li rescindís un contracte públic per la gestió d'albergs. Així, ha remarcat que se li van deure un total d'11.800 euros, que és el que se li va retornar mitjançant un acord judicial.

D'altra banda, Zaforteza a més d'acusar la Fiscalia de "muntar un cas contra Matas", ha assenyalat que l'escrit de conclusions del fiscal els "genera indefensió" per diversos motius, entre ells que "no hi ha una sola data" sobre la comissió de delicte, "ni tan sols una referència a l'any". Les factures es van emetre durant diversos mesos de 2006, però en l'escrit no s'especifica quan es va donar l'ordre.

A més, ha argumentat que l'ordre va ser donada a través de tercers però tampoc se'ls identifica i també ha expressat que el llavors director general de Joventut del Govern, Juan Francisco Gálvez, no acusa directament Matas. "Gálvez, a cap moment, va dir que li donés l'ordre directa, és una creació pròpia de les acusacions", ha dit.

Cal recalcar que a la seva declaració en el judici, Gálvez va dir que pensava que l'ordre del pagament dels diners l'havia donat Matas però que no podia donar fe d'això "en absolut".

Zaforteza també ha assenyalat que "cap testifical ni cap document" avala la declaració del senyor Gálvez, al que considera que "es va aprofitar del clima que hi havia el 2013" quan va denunciar aquests fets, abans d'arribar a un acord amb Fiscalia sobre la peça principal d'aquest cas pel qual es va rebaixar la condemna inicial de més de 10 anys de presó a tres anys de presó.

Segons ha considerat el lletrat de Matas, la declaració de Gálvez es va produir com "ocorre sempre amb les confessions en aquesta Comunitat", que es donen quan un està pres, abans de sortir de la presó, o abans del judici perquè es rectifiqui l'escrit d'acusacions.

Per la seva banda, el representant de la Fiscalia ha negat que el pacte al que va arribar Gálvez tingués a veure amb la seva declaració sobre aquest cas. "Va tenir una gran rebaixa penològica però no associada a aquesta declaració respecte a Matas sinó pel divers tractament tècnic dels delictes, ja que molts d'ells eren medials i en règim de continuïtat delictiva", ha argumentat.

MATAS NEGA TOTS ELS FETS

Durant la seva declaració com investigat durant el judici, Matas va negar haver donat tal ordre i fins i tot haver-se arribat a reunir formalment amb cap de les persones relacionades, suposadament, amb la seva execució. D'aquesta manera, va negar totes les acusacions abocades pel Ministeri Fiscal.

El també exministre va negar "taxativament" haver tingut una "reunió formal" amb Oeo. "Puc haver coincidit amb ell en algun acte però no ho recordo", va dir responent a preguntes del fiscal Anticorrupció, Juan Carrau. "Mai no he tingut conversa alguna amb ell i d'aquest tema molt menys, que no sé de què va", va sostenir.

Sobre si es va reunir amb Gálvez per donar-li la instrucció, Matas va arribar a dir que "mai no va despatxar" amb Gálvez. "Jo no despatxava amb directors generals", va recalcar.

Aquesta és una de les últimes causes pendents que queden contra Matas, al costat del 'cas Son Espases'. Respecte a aquesta, l'Audiència Provincial de Balears té previst celebrar una vista prèvia per determinar si s'arriba a un pacte de conformitat abans de la celebració del judici que està previst que es desenvolupi durant el mes de juny. Actualment, Matas roman ingressat a la presó d'Aranjuez per la seva condemna de tres anys i vuit mesos de presó derivada del 'cas Nóos'.