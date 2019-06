La demanda elèctrica de maig a les Pitiüses baixa un 6,3 per cent, amb 73.680 MW

Publicado 4/6/2019 13:28:39 CET

EIVISSA, 4 Juny (EUROPA PRESS) -

La demanda elèctrica registrada al maig a Eivissa i Formentera va arribar als 73.680 MWh, un 6,3 per cent menys en comparació del mateix període del passat any.

Segons ha informat Endesa, a Menorca la demanda va baixar al maig un 3,4 per cent; mentre que a Mallorca ho va fer un 2,1 per cent.

A Balears, el consum energètic de maig va ser de 458.921 MWh, un 2,9 per cent inferior respecte al mateix període de 2018. En els cinc primers mesos del present any, la demanda acumulada s'ha situat a Balears en 2.213.733 MWh, un 1,3 per cent menys.

Per zones, Mallorca ha registrat un consum de 1.708.936 MWh, amb un descens de l'1,5 per cent; Menorca, 172.466 MWh i una baixada del 0,3 per cent. A les Pitiüses, s'ha registrat ja un consum de 332.331 MWh, un 1,1 per cent inferior.

Les puntes màximes de potència registrades al maig van tenir lloc a Eivissa i Formentera el passat 23 de maig amb 141,9 MW.