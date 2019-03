Demanen 103 anys de presó a una banda organitzada dedicada a robar a xalets a Mallorca

Actualizado 21/3/2019 10:20:31 CET

A un dels membres se l'acusa de temptativa d'homicidi a un Guàrdia Civil que el va sorprendre durant un robatori

PALMA DE MALLORCA, 21 Març (EUROPA PRESS) -

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Palma celebrarà dijous que ve una vista prèvia amb 12 persones acusades de pertànyer a una banda organitzada dedicada a robar en habitatges unifamiliars majoritàriament de la Part Forana de Mallorca, per la qual cosa la Fiscalia demana per a ells un total de 103 anys de presó.

A l'escrit d'acusació del fiscal se sosté que els acusats es van constituir com a "grup estable" per entrar en xalets aïllats de nuclis urbans i robar diners i efectes de valor de forma organitzada, ja que, suposadament, uns compraven materials com a destrals o maces per entrar en els habitatges, uns altres els amagaven en camps propers als xalets, uns altres vigilaven a les víctimes i uns altres obstaculitzen en els habitatges.

Segons la Fiscalia, alguns membres de la banda, que haurien assaltat habitatges a Bunyola, Santa Maria, Portol, Sa Cabaneta, Consell, Marratxí, Sa Pobla, Lloret de Vistalegre, s'Alqueria Blanca, Algaida, i Palma, van ser sorpresos per la Guàrdia Civil durant un assalt a un xalet a Petra en el qual un dels acusats va atropellar un agent i un altre va resultar ferit després de ser agredit per un altre membre de la banda.

Per tot això, la Fiscalia demana 103 anys de presó pels 12 acusats per delictes d'organització criminal, robatori amb força, atemptat contra agents de l'autoritat, intent d'homicidi, lesions, delicte contra la sanitat pública i continuïtat delictiva.