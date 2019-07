Demanen vuit anys de presó a un home per ferir de gravetat a un altre amb una botella de vidre

Publicado 21/7/2019 14:28:31 CET

A l'home se li imputa un delicte de temptativa d'homicidi i es troba a la presó provisional des de poc després de la baralla

PALMA DE MALLORCA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Balears jutjarà aquest dilluns a un home de 44 anys acusat d'intentar matar a un altre amb una botella de vidre trencada, en una baralla ocorreguda a Palma de matinada, per la qual cosa la Fiscalia demana vuit anys de presó.

Els fets van ocórrer en l'exterior d'un local de joc l'1 de setembre de 2018. Segons el fiscal, l'home va iniciar una discussió amb la víctima a l'interior de l'establiment. Una vegada fora, l'acusat va fracturar presumptament una ampolla de cristall i va propiciar amb ella talls en el coll, orella, braços i cames de la víctima, que en aquell moment tenia 18 anys.

La víctima va sofrir una ferida de 45 centímetres a la cama i talls de fins a 12 centímetres en els braços, així com un tall de sis centímetres a l'orella. L'agredit va necessitar tractament mèdic i actualment té cicatrius que podrien necessitar reparació estètica, encara que fins avui no s'ha pressupostat ni realitzat.

A l'home se li imputa un delicte de temptativa d'homicidi i es troba a la presó provisional des del 21 de setembre passat.

La Fiscalia també demana una indemnització de 1.900 euros per a la víctima per lesions i altres 20.000 per les seqüeles físiques.