Denunciats set conductors a Sant Antoni per donar positiu en drogues o alcohol

Publicado 18/3/2019 17:06:19 CET

EIVISSA, 18 Març (EUROPA PRESS) -

La Policia Local de Sant Antoni ha denunciat tres conductors per haver consumit drogues i a altres quatre per donar positiu en el test d'alcoholèmia, segons ha informat l'Ajuntament.

En aquest sentit, el dissabte a la nit la Policia va dur a terme un control de vehicles a l'avinguda de Portmany a dos dels conductors contra els qui es van interposar denúncies administratives i contra altres dos penals per haver superat els 0,65 mil·ligrams per litre (mg/l) en el test.

Així mateix, els agents van realitzar el dissabte a la nit un dispositiu per prevenir el botelló a la zona de Ses Variades i allí van localitzar diversos grups de joves que van abandonar el lloc corrent.

Els policies van identificar a set d'ells que van ser denunciats per consumir alcohol a la via pública o per formar part d'un grup que generava molèsties, els qui van accedir voluntàriament a netejar la zona en presència dels agents, per la qual cosa no van ser denunciats per haver embrutat l'entorn.