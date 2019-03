Detenen una banda de dones dedicada a robar a comerços mitjançant el mètode 'bossa Faraday'

Publicado 25/3/2019 14:56:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Març (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut quatre dones acusades d'integrar una banda dedicada a robar a comerços de Palma, especialment en perfumeries, mitjançant el mètode 'bossa Faraday'.

Segons ha informat la Prefectura Superior de Balears, les detingudes són totes palmesanes i tenen entre 28 i 51 anys. Els arrests van tenir lloc la setmana passada.

La tècnica de la 'bossa Faraday' consisteix a utilitzar una bossa amb una cobertura de paper d'alumini a l'interior per evitar que els arcs de seguretat de la sortida detectin els productes sostrets.

Les primeres detencions es van produir dimarts passat, en col·laboració amb personal de seguretat privada d'un centre comercial de Palma. Va ser una empleada de perfumeria d'una coneguda cadena comercial qui es va percatar de l'entrada en l'establiment de tres de les sospitoses. Dos d'elles ja havien furtat, dies abans, productes valorats en més de 3.000 euros.

En aquesta ocasió, les dones van sostreure en aquesta ocasió vuit productes valorats en 600 euros, però gràcies a l'alerta donada per l'empleada van ser interceptades pels vigilants i posteriorment detingudes per agents de la Policia Nacional. Investigacions posteriors van permetre identificar a una quarta dona implicada en els fets.

La Policia va practicar després registres als domicilis de les sospitoses i va trobar productes procedents de cinc comerços diferents, en el seu major parteix perfums -que les dones venien de manera il·lícita a particulars-, però també bijuteria, roba i joguines.

L'import total dels robatoris esclarits supera els 4.000 euros. No obstant això, la Policia ha detectat que el grup portava actuant almenys des de la passada tardor en trobar peces retirades del comerç en les passades rebaixes.

Segons han explicat, la sostracció de molts d'aquests productes no va ser denunciada per les botigues perquè no s'en van adonar immediatament del robatori, sinó que van notar la falta del material en fer inventari. No obstant això, en aquest moment els comerços no podien saber si han estat víctimes d'un delicte o d'un simple desquadrament d'existències, la qual cosa afavoreix la impunitat d'aquest tipus de robatoris.