Detenen cinc joves per robar un revòlver de salva 'Smith Wesson' a Manacor

Publicado 28/12/2018 17:52:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut cinc joves, un d'ells menor d'edat, per presumptament estar relacionats amb la substracció d'un revòlver de salva, de la marca 'Smith Wesson' d'i de calibre 9mm, a Manacor.

Segons ha informat el cos policial en un comunicat, l'arma de foc és reglamentària d'un jutge d'atletisme, a qui presumptament la hi haurien sostret --juntament amb altres efectes, com la munició detonadora-- quan la traslladava en un vehicle per poder-la utilitzar en una prova esportiva.

La denúncia d'aquest robatori va propiciar que els agents impartissin consignes específiques per a la seva cerca i, en aquest sentit, més endavant, una patrulla policial va aconseguir identificar l'arma dins d'un vehicle estacionat en un polígon industrial de Manacor.

Aquesta intervenció es va fer "a altes hores de la matinada" i un dels integrants del vehicle va intentar ocultar l'arma sostreta "asseient-se damunt d'ella".

Aquest mateix dia, i amb la intenció de solidaritzar-se amb l'arrestat segons ha apuntat el cos policial, un amic seu es va presentar en les dependències policials en estat d'embriaguesa i "va tractar d'arrogarse injustificadament la propietat de l'arma" i, així mateix, es va enfrontar amb els policies que guardaven les instal·lacions, fins al punt d'acabar detingut per un delicte d'atemptat.

Les posteriors perquisicions dels investigadors van permetre trobar a les altres tres persones que van participar en el robatori de l'arma.

Quant a la propietat del revòlver, el servei d'armament de la Guàrdia Civil ha iniciat els tràmits per sancionar el seu inadequat trasllat, així com que la mateixa fos retirada de la corresponent federació uns dies abans del reglamentari.