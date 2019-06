Detenen dos homes per robar l'interior de més de 30 vehicles de turistes a Manacor

Publicado 13/6/2019 14:54:41 CET

Els detinguts es fixaven en dos models de turisme i aconseguien obrir les seves portes desactivant el tancament centralitzat del cotxe

PALMA DE MALLORCA, 13 Juny (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut dos homes per presumptament robar a l'interior vehicles de lloguer, que portaven turistes principalment, estacionats a diferents platges i comerços de Manacor des del mes d'abril.

Segons ha informat el cos policial en un comunicat, els detinguts podrien estar implicats fins a 32 robatoris en vehicles dels quals sostreien documentació, diners en efectiu i altres estris de l'interior.

Les investigacions van començar a principis d'abril, quan agents de policia van detectar un augment "considerable" de robatoris a l'interior de cotxes de lloguer a Manacor.

Des de la Policia han explicat que les víctimes, en la seva majoria eren turistes, "causant-los un greu perjudici" després de cometre els robatoris, ja que sostreien documentació i diners en efectiu.

Després de recaptar totes les denúncies i realitzar una anàlisi es va poder comprovar com els autors dels robatoris es fixaven principalment en dos models de turisme i, desactivant el tancament centralitzat, aconseguien obrir les seves portes, tenint accés a tot l'interior.

Així mateix, es va esbrinar que per moure's d'un lloc a un altre de l'illa per cometre els robatoris utilitzaven vehicles de lloguer, així com un abillament típic de turista, "la qual cosa dificultava enormement la seva localització i identificació".

Una vegada analitzats tots els robatoris, es va aconseguir identificar a un dels autors, el qual llogava els cotxes, i després d'una vigilància a Palma, amb la finalitat d'interceptar a tots dos autors, el matí del dilluns van ser interceptats 'infraganti'.

Durant la detenció es va recuperar el vehicle de lloguer utilitzat per cometre els robatoris i, d'igual forma, després d'un registre posterior es va intervenir diners en efectiu.

De moment, les investigacions segueixen obertes per si poguessin localitzar-se més víctimes.