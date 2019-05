Detenen un home per intentar robar un rellotge d'alta gamma a un turista a Palma i fugir en una scooter

Publicado 30/4/2019 13:48:29 CET

La Policia Nacional ha detingut un home de 46 anys per intentar robar un rellotge d'alta gamma a un turista menor d'edat al centre de Palma i intentar fugarse en una motocicleta de tipus scooter.

Segons ha informat el cos policial en una nota de premsa, els fets van tenir lloc en la tarda del dissabte 25 d'abril quan el detingut va intentar robar un rellotge d'alta gamma a un jove turista menor d'edat que estava assegut en un banc a la plaça Rei Joan Carles de Palma.

El pare de la víctima, que es trobava al costat d'ell, va intervenir per evitar la comissió del robatori, per la qual cosa el detingut es va donar a la fugida en una scooter en la qual es trobava un altre home esperant-lo amb el casc posat.

Una patrulla de la Policia Nacional de quatre motocicletes va procedir a la persecució de la scooter fins a Via Roma, lloc on els individus van deixar la moto i van continuar la seva fugida a la carrera, encara que finalment els agents els van trobar i van procedir a la seva reducció i posterior detenció.

'MODUS OPERANDI' DE LA CAMORRA NAPOLITANA

Segons ha informat el cos policial, el modus operandi utilitzat pels autors d'aquests fets és l'habitualment utilitzat per organitzacions criminals relacionades amb la Camorra Napolitana i que es desplacen en petits grups de tres o quatre individus que lloguen una motocicleta tipus scooter que utilitzen per dur a terme els robatoris, utilitzant sempre documentació italiana falsa per al lloguer així com també per allotjar-se en establiments d'hospedatge.

A més, a tots els robatoris que es cometen no dubten a utilitzar la violència en cas que la víctima es resisteixi.

COL·LABORACIÓ CIUTADANA

Així mateix, els agents han sol·licitat col·laboració ciutadana per localitzar l'apartament o establiment d'hostaleria d'un clauer que se li va intervenir al detingut que, segons ha apuntat la Policia, podria correspondre's amb la de l'habitació en la qual es va allotjar.

Els agents demanen ajuda a la ciutadania per poder conèixer l'establiment d'hostaleria en el qual el detingut es podria haver allotjat atès que se li va intervenir un clauer que correspondria amb la de la seva habitació i en el qual consta un anagrama amb la inscripció 'G7'.

La investigació continua oberta sense descartar noves detencions i el presumpte autor dels fets va ser posat a disposició judicial el diumenge.