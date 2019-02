Detenen un home per robar als seus veïns aprofitant que els trasters tenien un accés comunitari

Publicado 21/2/2019 16:55:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Febr. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut un home al que s'acusa de robar als seus veïns aprofitant que tots els trasters de la urbanització en la qual vivien eren accessibles des d'un mateix passadís subterrani.

L'home, al que se li imputen quatre delictes de robatoris amb força, va ser identificat després que un dels perjudicats el veiés portant uns pals de golf que havien estat sostrets, segons ha informat la Prefectura Superior de Balears de la Policia Nacional en una nota de premsa.

La detenció es va produir dimarts passat i, segons la Policia, el sospitós és un comercial que resideix en un immoble de luxe a Son Rapinya. Cal destacar que el detingut acumulava ja sis detencions en l'últim any, i va estar fins fa poc ingressat a la presó per atropellar al responsable de seguretat d'un establiment d'hostaleria del Passeig Marítim, per donar-se a la fuga després de cometre un furt.

A més, ja estava sent investigat per falsejar un contracte amb un client per percebre indegudament una comissió. Això va suposar un perjudici per al client, que havia decidit no subscriure el contracte que li va oferir. Per aquest motiu, també se li imputa un delicte de falsedat en document mercantil.

SORPRÈS PER UNA DE LES VÍCTIMES

No obstant això, el que va precipitar la seva detenció és que va ser ser vist per un veí en els voltants del seu domicili en possessió d'uns pals de golf robats. La víctima va reconèixer immediatament els pals de golf, que havien estat sostrets del seu traster el passat estiu.

Segons ha indicat la Policia, en veure's descobert, el sospitós va començar a desfer-se precipitadament de proves que encara conservava al seu domicili. Va abandonar en un aparcament raquetes de tennis sostretes a un dels seus veïns i diverses caixes amb peces de roba en un contenidor d'escombraries. La Policia Nacional va aconseguir recuperar aquests objectes, que van ser reconeguts pels perjudicats.

Els robatoris van tenir lloc entre maig i novembre de l'any passat. Segons la Policia, el detingut aprofitava que tots els trasters de la urbanització eren accessibles des d'un mateix passadís subterrani per forçar les portes d'alguns trasters. En ells, els propietaris guardaven objectes de cert valor, des de roba o equips d'equitació fins a raquetes d'alta gamma o bicicletes de bona qualitat.

El detingut ha passat a disposició judicial aquest dijous al matí.