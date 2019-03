Detenen a un home a Sa Pobla per tràfic de drogues després de ser sorprès portant deu dosis de cocaïna

Publicado 14/3/2019 13:45:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detingut a un home de 32 anys d'edat per tràfic de drogues a Sa Pobla que va ser sorprès pels agents portant deu dosis de cocaïna que tenia preparades per a vendre, per la qual cosa se li imputa un delicte contra la salut pública com a presumpte autor dels fets.

Així ha informat l'institut armat a través d'un comunicat en el qual han detallat que l'operatiu, participat per diverses unitats de la Guàrdia Civil, es va dissenyar per a inspeccionar locals d'oci nocturn d'Inca i Sa Pobla.

Precisament en un local 'pobler' els agents van sorprendre el detingut portant deu dosis de cocaïna disposades per a ser venudes així com diversos bitllets fraccionats que també van intervenir els agents.

En l'operatiu es van identificar un total de 77 persones i 8 d'elles van ser denunciades per tinença d'estupefaents. A més, els agents van detectar un total de 21 infraccions als locals d'oci i van confeccionar 2 denúncies per pertorbació de l'ordre públic.

Així mateix, la Guàrdia civil ha destacat la col·laboració de la Policia Local d'Inca durant les inspeccions que van tenir lloc el municipi.