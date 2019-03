Detenen a Manacor a un jove per vendre cocaïna a zones d'oci juvenil

Publicado 25/3/2019 13:58:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional han detingut a un jove amb múltiples antecedents per delictes violents per presumptament traficar amb cocaïna a zones d'oci juvenil.

Segons ha informat aquest dilluns la Prefectura Superior de Balears en una nota de premsa, l'arrest es va produir dimecres passat i al jove se li imputa un delicte contra la salut pública. Aquesta persona va ser detinguda fa uns mesos per una temptativa d'homicidi a Manacor.

La recerca va començar després que una patrulla de la Policia Nacional sorprengués dues persones en les festes de Sant Antoni quan acabaven de comprar cocaïna. La intervenció, emmarcada en el dispositiu especial de les festes, va portar als agents a sospitar de l'ara detingut, molt conegut per la Policia perquè compta amb múltiples antecedents per delictes violents.

Segons la Policia, el jove mantenia el seu ritme de vida exclusivament a partir del tràfic de drogues, ja que no consta que tingués cap ocupació. El detingut venia cocaïna dins de zones d'oci juvenil, per al que portava la droga oculta i repartida entre les seves pertinences, separada en boletes llestes per a la seva distribució juntament amb diners fraccionats.