Detenen a Palma a un home amb antecedents per violència de gènere per amenaçar a la seva exparella

Publicado 17/4/2019 16:39:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut a Palma a un home de 37 anys com a presumpte autor de tres delictes greus d'amenaces contra la seva exparella i els pares d'aquesta a més de per una altra denúncia d'amenaces greus amb un ganivet i coaccions, segons ha informat el cos policial en un comunicat. El detingut va ser condemnat en 2015 per violència de gènere en agredir a la seva exparella.

La setmana passada, el detingut va trucar per telèfon a la seva exparella i li va instar a buscar en internet la frase 'destral Mallorca' a l'una que la va amenaçar. "Aviat aniré per tu i per la teva gent, ho juro", era una de les frases amb la qual l'agressor va amenaçar a la víctima.

A través d'un article de premsa, la dona va descobrir que l'agressor havia estat detingut a l'octubre de 2018 a Palma per temptativa d'homicidi i robatori amb violència amb una destral en la zona en la qual ella vivia.

El detingut passarà en les pròximes hores a disposició judicial, acusat de tres delictes d'amenaces, així com d'un delicte de coaccions i amenaces greus amb un ganivet a una companya de pis que estava sent investigat per agents de la Policia Nacional.