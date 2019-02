Detenen quatre persones per tinença de drogues després d'inspeccionar diverses zones d'oci nocturn

Publicado 18/2/2019 16:59:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Febr. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional han detingut quatre persones per tinença de drogues després de realitzar diversos dispositius en diferents barris de Palma amb l'objectiu de controlar el trànsit de substàncies estupefaents a petita escala i vigilar les zones d'oci amb major afluència de persones.

Segons ha informat el cos en un comunicat, durant la matinada del divendres i del dissabte d'aquest cap de setmana s'han dut a terme diversos dispositius i controls policials als barris de Son Gotleu, El Terreny i Passeig Marítim de Palma, amb l'objectiu de controlar eltrànsit de substàncies estupefaents a petita escala i vigilar les zones d'oci amb alta afluència de persones.

D'aquesta manera, es van aixecar 42 actes per tinença de substància estupefaents i quatre actes d'armes, que es proposaran per sanció, procedint a la detenció de tres persones, a més d'inspeccionar dos locals.

Els dispositius es van dur a terme per unitats uniformades i de paisà entre les 00.00 i les 05.00 hores de la matinada, en les quals es va identificar fins a un total 98 persones, realitzant-se un total de 42 actes per tinença de substància estupefaent i quatre actes d'armes, de les quals es donarà compte a la Delegació del Govern per a la seva corresponent sanció administrativa.

Al barri del Terreny i Passeig Marítim es van aixecar 27 actes de droga, en varis controls tipus Focus, procedint a la detenció d'una persona per un presumpte delicte contra la salut pública, intervenint-li substancia estupefaent i diners en efectiu, així com un altre detingut per un presumpte delicte contra el patrimoni per la substracció d'una cartera i un telèfon mòbil.