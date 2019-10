Detingudes dues persones a Eivissa per agressió

Publicado 14/10/2019 16:44:12 CET

La Policia Local d'Eivissa ha detingut quatre persones durant el cap de setmana passat, dos d'elles per cometre delictes contra la seguretat vial, en donar positiu en la prova d'alcoholèmia, i altres dues persones, per una suposada agressió.

Segons han informat en un comunicat, la primera detenció va ser per un delicte de seguretat en el trànsit i es va produir durant la nit del divendres al dissabte, a les 02.42 hores, a l'avinguda Ignacio Wallis, quan es va ordenar la parada d'un vehicle que s'havia passat un semàfor en vermell.

Així, es va realitzar la prova de l'alcoholèmia a l'autor, donant com resultat un índex de 0.82 mg/l en les dues preses. Es va procedir a la detenció i redacció de diligències judicials al conductor, així com a la retirada del vehicle al dipòsit municipal.

D'altra banda, el segon cas, també per un delicte de seguretat vial, es va produir quan una patrulla va observar com un vehicle circulava en sentit contrari la nit del passat dissabte, a l'avinguda de Sant Antonio. D'aquesta manera, es va ordenar al conductor la seva detenció immediata i se li va practicar la prova d'alcoholèmia, obtenint com resultat un 1.28 mg/l en la primera presa i 1.23 mg/l en la segona. Es va detenir al conductor i posteriorment es va retirar el vehicle al dipòsit municipal.

Finalment, en relació a l'agressió, l'avís del 112 va arribar a les 22.24 hores del divendres, quan es va comunicar que s'estava produint una baralla en un pis del carrer Bisbe Cardona.

En arribar al lloc, els agents van trobar a un dels inquilins del pis amb una ferida oberta en el cap i manifestant que havia estat agredit pel seu cunyat. Després de parlar amb els suposats agressors i testimonis, es va constatar que els agressors es trobaven en situació irregular. Per això es va procedir a la seva detenció i se'ls va traslladar a les dependències de la Comissaria Nacional de Policia a instruir diligències.