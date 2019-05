Detingudes un total de 6 persones a l'Aeroport d'Eivissa per falsedat documental

Publicado 27/5/2019 14:36:19 CET

IBIZA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut a l'Aeroport d'Eivissa a un total de 6 persones per falsedat documental.

Segons ha informat la Policia Nacional, el cap de setmana en el lloc fronterer de l'Aeroport d'Eivissa han estat controlats més de 15.000 passatgers, així com més d'una centena de vols procedents de països de fora de l'espai Schengen. Els controls també es van dur a terme durant la setmana passada.

En concret, el diumenge al matí es va procedir a la detenció d'una ciutadana d'origen albanès per falsedat documental.

La Policia ha destacat que el cap de setmana el trànsit de passatgers ha estat continu. Als habituals vols britànics o irlandesos hi ha hagut que afegir altres vols procedents de països que no formen part de l'espai Schengen arribats des de països com Bielorússia, Israel, Romania, Ucraïna i el Canadà.

Així, la coordinació entre els membres de la Policia Nacional en el lloc fronterer d'Eivissa, la Guàrdia Civil, el servei de Vigilància Duanera, els auxiliars i altre personal que treballa a l'Aeroport d'Eivissa, ha facilitat que es controlin els requisits documentals de les devessall de passatgers nacionals de tercers països, tant a l'entrada com a la sortida del territori nacional.