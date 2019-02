Detingut un home de 65 anys per regentar un prostíbul al barri de Pedro Garau en "condicions infrahumanes"

Publicado 6/2/2019 16:29:36 CET

Les dones rebien indicacions "imperatives" del que podien o no fer, segons la Policia Nacional

PALMA DE MALLORCA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional han detingut i han posat a disposició judicial aquest dimecres a un home de 65 anys d'edat per regentar un prostíbul a la barriada de Pere Garau en què les seves treballadores es trobaven en "condicions infrahumanes".

Segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat, les dones no estaven donades d'alta a la seguretat social, algunes d'elles fins i tot es trobaven en situació irregular, unes altres havien vingut a Palma, com a turistes.

El cost dels serveis oscil·lava entre els 50 euros per mitja hora, als 100 euros per l'hora. L'import lliurat pel client es desglossava en punts per cent, entre el 40 per cent i el 50 per cent se'l quedava el detingut. A això se sumava l'import abonat per les consumicions de begudes, que íntegrament es quedava l'home.

A l'habitatge hi havia nombrosos cartells amb ordres imperatives sobre prohibicions o advertiments, indicant a les dones el que podien o no podien fer, tals com "les noies de 24 hores tenen un sol dia lliure a la setmana i 3 hores lliures al dia, la que no compleixi aquesta norma cobrarà el 50 per cent sense previ avís".

S'han efectuat dues entrades i registres, amb la intervenció de 3.135 euros en efectiu, diversa documentació, així com diverses agendes on es recollien noms de les dones i altres anotacions, com a quantitats de diners, les quals s'anotaven dia per dia, que sumava una alta quantitat de diners.

L'home en qüestió té antecedents i s'enfronta als delictes contra els drets dels treballadors, prostitució i blanqueig de capitals.