Detingut un home a Manacor per obligar una jove a entrar en una casa i intentar agredir-la sexualment

La Policia Nacional ha detingut en Manacor a un jove veneçolà de 25 anys, amb antecedents, a qui se li imputa una agressió sexual, durant la nit del divendres dia 20 de desembre a Manacor, a una jove de 19 anys.

Segons ha informat el cos en un comunicat, la víctima es trobava fent 'botellot' amb un grup d'amics, on es van unir un altre grup de joves on es trobava el detingut.

Quan va acabar la vetllada i marxaven, el presumpte agressor va separar a la dona de la resta, argumentant que volia parlar amb ella, per posteriorment intentar besar-la i la jove es va negar apartant la cara.

A continuació, ell la va agafar per les espatlles i la va obligar a entrar a una casa, sempre en contra de la seva voluntat. Allà la va despullar parcialment i va intentar agredir-la sexualment.

L'arribada casual d'un company de pis de l'agressor va aconseguir que parés i la víctima va aprofitar el moment per vestir-se i abandonar el lloc. No obstant, no va denunciar el fet fins a transcorreguts uns dies, ja que tenia coneixement que el detingut era una persona agressiva i la por li va fer adoptar aquesta actitud.