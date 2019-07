Deu alumnes de PalmaActiva realitzen les seves pràctiques a la Policia Local de Palma a través del programa SOIB 30

Publicado 13/7/2019 13:24:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de deu alumnes - treballadors del servei municipal PalmaActiva es troben realitzant pràctiques a la Policia Local de Palma dins de la quarta edició del programa SOIB 30 de Xapa i Mecànica, segons ha informat l'Ajuntament de Palma.

El programa, finançat pel Servei d'Orientació de Balears (SOIB), dura un any i finalitzarà el 15 de març del 2020, encara que els alumnes alternaran els períodes a dos llocs de treball. Així, primer passen per l'Empresa Municipal de Transports (EMT) per desenvolupar la part pràctica del certificat d'activitats auxiliar de manteniment de carrosseries.

Posteriorment, els alumnes duen a terme el seu treball a la caserna de Sant Ferran de la Policia Local per aconseguir el certificat d'activitats Auxiliar de manteniment en electromecànica de vehicles.

Per la seva banda, la regidora de Seguretat Ciutadana, Joana Maria Adrover, ha agraït al SOIB l'oportunitat que el programa dóna als alumnes ja que, segons ha sostingut, es formen com a mecànics i "deixen la seva petjada" a la Policia Local de la ciutat.

Precisament, el passat 27 de juny Adrover, al costat del cap de la Policia Local, Josep Palouzié, va donar la benvinguda als alumnes nouvinguts a la caserna de Sant Ferran.