El deute de Balears amb les empreses de tecnologia sanitària se situa en els 37 milions d'euros

Publicado 23/1/2019 13:19:51 CET

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La xifra global de factures pendents de cobrament de les comunitats autònomes amb les companyies de tecnologia sanitària a tancament de 2018 se situa en 923 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 12,70 per cent respecte a l'exercici anterior; mentre que el període mitjà de pagament s'ha mantingut en 2018 (86 dies) pel que fa a 2017 (85 dies). A Balears ascendeix a 37 milions, mentre que l'any 2017 tenia un deute de 40 milions, i el període mitjà de pagament es manté en 137 dies de demora.

Així es desprèn de les últimes dades difoses per la Federació Espanyola d'empreses de Tecnologia Sanitària (Fenin), que a més reflecteix que el 82,4 per cent de les factures pendents de cobrament corresponen a l'exercici 2018 i el 17,6 per cent restant al de 2017 i anteriors.

La regió amb més deute acumulat amb aquest sector és la Comunitat Valenciana, amb 173 milions -augmenta el seu deute pel que fa a el passat any (160 milions)-, i suposa un 18,8 per cent del total del deute; li segueix Madrid amb 129 milions -el que suposa un gran augment respecte als 86 milions de 2017-, representa el 14 per cent del deute; i Andalusia es converteix en la tercera comunicat amb més deute amb 114 milions -doblega els 61 milions de deute registrats el 2017-, i representa 12,3 per cent del deute.

En quart lloc es troba Catalunya amb 72 milions -redueix el seu deute respecte el passat any on registrava 81 milions-, i el seu deute representa el 7,8 per cent del total; li segueix Múrcia amb 54 milions, la mateixa xifra que el 2017; Castella-la Manxa amb 49 milions -poc més que els 46 milions de 2017-; Canàries amb 43 milions augmenta el seu deute -l'any 2017 s'establia en 29 milions-; Castella i Lleó es va quedar en un deute de 39 milions -el que supera els 33 milions de 2018-; els segueix Cantàbria amb 38 milions de deute, 11 milions més que en 2017 (27).

Balears i Galícia empaten en el seu deute amb 37 milions cadascuna, Galícia ha reduït el seu deute pel que fa a 2017 quan tancava l'any amb 70 milions, mentre Balears l'any 2017 tenia un deute de 40 milions; País Basc augmenta 10 milions dels 25 milions de 2017 als 35 milions de 2018; Extremadura i Astúries es queden en els 30 milions de deute, enfront dels 31 i 26 milions de 2017, respectivament. Aragó baixa de 34 milions en 2017 a 26 milions el passat any; Navarra puja de 7 a 9 milions en 2018; La Rioja baixa a 5 milions en 2018 des dels 6 milions del 2017; i Ceuta i Melilla es manté en 2 milions.

DEMORA EN EL PAGAMENT

En canvi, segons reflecteixen les dades de l'Observatori del Deute de la Federació, la que presenta més demora en el pagament, superant els vuit mesos, és Cantàbria, amb 262 dies de mitjana; l'any 2017 també va ser la CCAA amb més dies de demora, concretament 199 dies.

Li segueixen, amb més de quatre mesos de retard, Múrcia (176), Comunitat Valenciana (157) i Balears (137); després, amb més de tres mesos, Extremadura (109), Castella-la Manxa (98) i Canàries (94). Els hi segueixen la comunitat autònoma de Madrid (88), Catalunya (82), Astúries (76), Aragó (69), Andalusia (68), La Rioja (61), País Basc (53), Galícia (51), Ceuta i Melilla (49), Castella i Lleó (48), i Navarra (48).