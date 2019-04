El deute del Palau de Congressos amb Cort es liquidarà d'aquí a 3 o 4 anys "si el ritme econòmic continua igual"

Publicado 4/4/2019 16:22:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El deute que manté l'empresa pública Palau de Congressos S.A. amb l'Ajuntament de Palma en concepte d'obres de construcció del complex es podria liquidar íntegrament "en 3 o 4 anys si el ritme econòmic continua igual", segons ha previst la presidenta de Palau de Congressos i regidora de Turisme, Comerç i Treball, Joana Maria Adrover, durant la presentació de la memòria anual.

En aquest sentit, Adrover ha explicat en roda de premsa que el deute de Palau de Congressos S.A. --que pertany a Govern i a Cort-- era de 32 milions d'euros en 2016 i que, en canvi, el 2019 s'ha aconseguit rebaixar-ho fins els 13 milions, "la qual cosa suposa un gran descens".

En relació a aquest ritme econòmic, Adrover ha detallat des de la seva obertura --fa 33 mesos-- el Palau ha generat un total de 7,5 milions d'euros en ingressos per a les arques públiques, dels quals pertanyen 5,8 milions a renda fixa i el restant, 1,6 milions, a renda variable.

Segons ha recordat Adrover, el Palau està cedit en règim de lloguer a l'empresa Melià International des de novembre de 2016, si bé fins a l'1 d'abril de 2017 no va començar la seva activitat.

El contracte d'Arrendament amb Melià estableix una renda fixa anual de 2,1 milions d'euros, dividida en quatre pagaments trimestrals, i aquesta renda s'actualitza d'acord a les variacions que experimenta l'Índex de Preus de Consum (IPC) a les Illes.

D'altra banda, pel que fa al concepte de renda variable, Melià ha d'ingressar el 5,59 de l'import net de la seva xifra de negocis, i que, "en conseqüència de les bones xifres obtingudes" per l'empresa suposarà una major recaptació per al Palau.

En concret, del 2018 al 2019 la previsió és que s'augmenti en un 3,7 per cent els ingressos de renda variable, passant de 823.000 a 853.000, uns 30.000 euros més.

D'altra banda, la vicepresidenta del Govern i consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, ha apuntat que el Palau de Congressos compleix amb "dues línies estratègiques del Govern" com són, contribuir a la desestacionalització turística i a la diversificació del model turístic.

En termes més concrets, ha argumentat que "la majoria de congressos es concentren en mesos que no són d'estiu", "és anar més enllà de sol i platja", i, així mateix, ha considerat que el complex "és capaç d'aportar un model basat en la qualitat i no tant en la quantitat".

Així mateix, Busquets ha informat que per segon any s'ha superat la xifra de 50.000 congressistes, "exigible a partir del cinquè any", i ha afegit que, fins al moment, s'han rebut un total de 124.573 assistents.

Per la seva banda, l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha volgut recordar d'"on es ve, amb el mandat d'Isern" --en referència a l'exalcalde, Mateu Isern,--, "quan eren notícia les obres parades o els concursos deserts".

Noguera ha continuat assenyalant la "bona gestió" que, al seu judici, s'està duent a terme en el Palau, i ha afegit que actualment "representa un pol d'atracció en el context de la Façana Marítima, un espai d'oportunitats per la Palma del futur i prop d'un barri d'oportunitats com és el Nou Llevant".