El director insular d'Esports d'Eivissa desmenteix una crisi de govern en el Consell

Publicado 14/3/2019 12:41:33 CET

Diu que Presidència "donarà una mà" per agilitar el pagament de subvencions

EIVISSA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director insular d'Esports d'Eivissa, Fernando Gómez, ha desmentit aquest dijous que existeixi una crisi de govern en el Consell Insular després que el president Vicent Torres hagi retirat mitjançant un decret les competències en Esports al conseller David Ribas.

En declaracions a Europa Press, Gómez (Podem) ha assegurat que "simplement es dóna una mà a una Conselleria que tenia cinc àrees amb molt pes quant a subvencions", sent "normal" el retard en el pagament als clubs d'Eivissa. "La gent que treballa en la Conselleria té dues mans, no quatre", ha reiterat en relació al retard en el pagament de les ajudes.

Així mateix, ha explicat que "la burocràcia cada vegada s'empitjora més i l'administració s'encotilla cada vegada més per evitar que es repeteixin les coses dolentes que han tingut lloc en el passat". Gómez ha insistit que simplement "Presidència donarà una mà" en Esports.

Sobre les crítiques de Guanyem per la decisió del president i l'exigència que també retiri les competències a la consellera de Benestar Social, Lydia Jurado, Gómez ha considerat que no cal ser "injust" amb el conseller David Ribas "perquè no és veritat que no tingués interès en l'esport i que no hagi treballat. No és cert".

"S'han intentat moltes coses, però els retards se seguien acumulant", ha aclarit, recordant que Benestar Social és una altra Conselleria "també amb molts problemes i ara és quan s'ha començat a desbloquejar". També ha dit que si es parla d'Esports "no es pot caminar mirant a una altra Conselleria".