Eivissa acull fins al dissabte la I Setmana Internacional de Turisme de Salut i Medicina del Benestar

Publicado 2/5/2019 17:05:01 CET

EIVISSA, 2 Maig (EUROPA PRESS) -

L'illa d'Eivissa acull fins al dissabte la primera Setmana Internacional de Turisme de Salut i Medicina del Benestar, una cita pionera impulsada per l'Associació Eivissa Health & Beauty i pel Consell amb el suport de l'Ajuntament de Santa Eulària.

Segons ha informat la institució insular, l'esdeveniment pretén donar resposta a la demanda turística d'Eivissa com a destinació de salut i de bellesa i "servirà perquè professionals i usuaris exposin i coneguin les últimes novetats d'aquest sector, tan important per a l'economia de l'Illa, que està en creixement al món sencer i que compta amb una filosofia d'excel·lència molt implantada en les Pitiüses", han assegurat des de l'organització.

Així, en el marc d'aquesta trobada tindrà lloc el I Simposi Internacional sobre Salut i Benestar, el I Congrés Europeu de Turisme de Salut i Bellesa, així com diferents activitats gratuïtes, com una classe magistral de ioga.

Per la seva banda, Gran Palladium Palace Eivissa Resort & Spa acollirà el I Simposi Internacional sobre Salut i Benestar on es tractaran assumptes relacionats amb el ioga o la nutrició i es clausurarà el dissabte amb el preestreno a Espanya de la pel·lícula 'Mantra. Sound into Silence', un llargmetratge sobre música, meditació i cant.

Mentre, el I Congrés Europeu de Turisme de Salut i Bellesa té lloc en el Palau de Congressos d'Eivissa i compta amb un programa en el qual experts del sector aborden temes d'interès com la certificació en el turisme de salut o la nutrició o la medicina del benestar.