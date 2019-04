El PSOE se situa com la força més votada a Balears i el PP cau fins a la quarta posició, amb el 100% escrutat

Actualizado 29/4/2019 11:30:32 CET

Els socialistes aconsegueixen tres escons, mentre que Unides Podem aconsegueix dos diputats; i Cs, PP i Vox, un cada formació

PALMA DE MALLORCA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha resultat ser la força més votada en Balears en les eleccions generals d'aquest 28 d'abril, amb un total de 136.358 vots, seguit per Unides Podem, amb 92.241 vots, Ciudadanos (90.214 vots) i el PP (87.143), que va ser la primera força en els últims comicis generals de 2016 i que en aquesta cita electoral s'ha enfonsat fins a la quarta posició amb la irrupció de Vox.

Els socialistes han aconseguit a Balears el 26,34 per cent dels suports, mentre que Unides Podem (Podem i Esquerra Unida) ha obtingut 17,82 per cent, Ciudadanos el 17,43%, el PP 16,84%, i Vox ha irromput en la comunitat com la cinquena força, amb 58.382 vots, l'11,28 per cent dels sufragis.

Precisament, sobre la caiguda del PP, el líder del partit a les Illes, Biel Company, ha dit que els ha perjudicat "la fragmentació del vot de la dreta". "Hem de reconèixer que són uns mals resultats per al PP, no hi ha cap dubte", ha admès.

No han obtingut representació Veus Progressistes (MÉS, Ara, Esquerra Republicana), ni Proposta per les Illes (El PI), que han obtingut, respectivament, un 4,9 i un 2,25 per cent dels vots.

Dels vuit diputats que es trien per l'arxipèlag balear, en les eleccions de juny de 2016, a Balears el PP va obtenir tres diputats, mentre que Units Podem MÉS (en aquests comicis van concórrer de manera conjunta) i el PSIB van aconseguir dos escons, i Cs va aconseguir un.