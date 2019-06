Els admesos a les escoletes de Formentera han de formalitzar la seva matrícula abans del 28 de juny

Publicado 21/6/2019 14:06:50 CET

Els alumnes admesos en les escoletes de Formentera hauran de formalitzar la seva matriculació abans del proper 28 de juny, segons ha informat el Consell. Per al proper curs, en l'escoleta de Sa Miranda s'incorporaran 40 nens i 14 en la d'Es Camí Vell. En concret, vuit són bebès, 40 tenen d'un a dos anys i sis, de dos a tres.

Les famílies hauran de formalitzar la matrícula en Sa Miranda de dilluns a divendres d'11.00 hores a 14.00 hores i el dijous 27 de juny, també de 16.00 a 18.00 hores.

La consellera d'Educació, Susana Labrador, ha explicat que l'objectiu de les escoletes és "facilitar la conciliació laboral i familiar dels formenterenses, que deixen el seu fills en centres amb adults que els cuiden, els volen i els acompanyen dins del procés maduratiu tan important que viuen en els seus primers anys de vida".

En total, entre els dos centres hi ha un aula per a bebès, quatre per a nens d'entre un i dos anys i quatre més d'entre dos i tres anys, amb una oferta de 128 places. Els centres compten amb 18 educadors i dos auxiliars educatius.