Els afectats pel desallotjament de Can Capes no van sol·licitar l'ajuda de l'Oficina Antidesnonaments de Cort

Publicado 19/2/2019 14:03:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Febr. (EUROPA PRESS) -

El tinent d'alcalde de Model de Ciutat, José Hila, ha apuntat aquest dimarts en roda de premsa que la família desallotjada aquest dilluns en Ca Capes "no havia sol·licitat l'ajuda" de l'Oficina Antidesnonaments que Cort va engegar el 2015 per ajudar a les famílies i a la ciutadania a la mediació per aquests casos.

Hila ha explicat que des de l'Oficina Municipal es va redactar un informe de vulnerabilitat però que no es van dur a terme més actuacions, ja que els afectats en qüestió disposaven d'assessoria jurídica i no van sol·licitar més ajuda que la lliurada.

El tinent d'alcalde no ha volgut opinar sobre la utilització de la força duta a terme per les forces armades per desconèixer plenament l'activitat duta a terme.