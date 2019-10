Els agents que van detenir el parricida de Costa d'en Blanes coincideixen que estava "tranquil" després de l'assassinat

Publicado 22/10/2019 14:13:43 CET

Un Jurat jutja aquesta setmana al parricida de Costa d'en Blanes, que s'enfronta a una petició de 36 anys de presó

Tant els efectius de la Policia Local de Calvià i de la Guàrdia Civil confirmen que va confessar els fets en un primer moment

PALMA DE MALLORCA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Els agents, tant de la Policia Local de Calvià com de la Guàrdia Civil, que van participar en la detenció del parricida de Costa d'en Blanes coincideixen que estava "tranquil" després de l'assassinat. Personal dels dos cossos també han coincidit aquest dimarts davant la Sala del Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de Balears a dir que el jove va confessar els fets en un primer moment, versió que contradiu l'erràtica declaració exposada aquest dilluns per l'acusat en el primer dia del judici.

B.K., l'acusat de matar el seu padrastre i intentar matar la seva mare el gener de 2018, es va desdir aquest dilluns de les seves declaracions passades i va afirmar que solament va confessar els fets en dependències de la Guàrdia Civil i durant les seves declaracions en la instrucció del procediment però no al moment de la detenció. També va al·legar haver actuat per "por", i en defensa pròpia davant un atac del seu padrastre i haver ferit a la seva mare "sense voler". El seu padrastre va rebre 21 punyalades i la seva mare 18.

Aquest dimarts, no obstant això, un guàrdia civil ha explicat que l'acusat, en ser preguntat durant la seva detenció, va dir: "He estat jo, els he matat". Altres dos policies locals s'han manifestat de manera similar. Aquest mateix guàrdia civil ha explicat també que el jove "estava molt tranquil". "Em va sorprendre la tranquil·litat amb la qual ho va dir", ha indicat davant el jurat. Un altre policia local s'ha expressat en termes semblants, moments després: "Estava totalment tranquil, tenia clar què havia fet".

El judici, pel qual la Fiscalia li demana un total de 36 anys de presó, està previst que acabi aquest dimecres. Posteriorment el Jurat es retirarà a deliberar fins a emetre el seu veredicte que tindrà lloc, segons les últimes previsions, el dijous al matí.

Un dels agents que es va fer càrrec del cas en un primer lloc ha relatat també que el detingut tenia taques de sang a les mans i al coll i que va explicar de manera voluntària que la discussió s'havia originat perquè la mare "no li deixava diners".

En la sessió d'aquest dimarts, també ha declarat el metge forense Javier Alarcón, que va atendre a la mare. Ha explicat que les lesions li podrien haver causat mort, ja que algunes d'elles van ser en òrgans vitals però que la víctima va poder "compensar amb els seus mecanismes" l'acció de les lesions. "És una pacient amb una fortalesa psíquica admirable", ha afirmat.

A la seva declaració, el forense també ha dit que les lesions físiques van trigar 299 dies a guarir-se i que la dona va estar set dies a l'hospital, cinc d'ells amb un pronòstic "molt greu". A més, ha remarcat "el trastorn" que va suposar per a ella que l'agressió fos realitzada pel seu fill, que a més va posar fi a la vida del seu marit.

Cal recordar que l'acusat, a la seva declaració d'aquest dilluns, va admetre haver apunyalat "tres o quatre" vegades al seu padrastre. Davant això, el Ministeri Fiscal va assenyalar que l'informe forense indica que la víctima va sofrir 21 punyalades i li va preguntar que "d'on surten les 17 punyalades de més". En resposta, el jove va dir que "potser" les hi va fer algun agent de la Guàrdia Civil que va acudir al lloc dels fets a fer-se càrrec del cas. "Acabo de complir 29 anys --el seu aniversari va ser aquest diumenge--, 29 punyalades no les hi vaig a fer a ningú, no els hi desitjo a ningú", va dir també.

Seguint amb la declaració de l'acusat, aquest va assegurar que sent "veus" des de fa anys. També va explicar que ha rebut medicació per a un "trastorn mental i psicològic" i que va estar ingressat "un mes" en un centre psiquiàtric a Ucraïna, el seu país d'origen.

La seva mare, no obstant això, va dir que no recordava que hagués estat ingressat en el psiquiàtric i va assenyalar que el seu fill no havia anat al psiquiatre ni pres medicaments per tractar cap tipus de trastorn mental. L'única cosa que va declarar en aquest sentit és que una vegada van ser al psicòleg perquè "tenia problemes amb les noies".

RELAT FISCAL

Segons el fiscal, després d'una discussió, l'acusat va agafar una baioneta de 12 centímetres de fulla, i amb ella li va assestar tres punyalades a la seva mare en l'abdomen i el tòrax. Presumptament, després es va dirigir cap al seu padrastre --qui va tractar de defensar-se en va amb un tac de fusta--, i li va assestar tres punyalades en el braç, l'abdomen i un pulmó.

Continuant amb el relat de l'acusació pública, després l'acusat va sortir als afores del domicili i va llançar la baioneta al jardí del veí. Va tornar a entrar a la seva casa i, en comprovar que tant la seva mare com la seva parella encara respiraven, va agafar un ganivet gran de cuina i va tornar a atacar l'home mentre li deia: "No em deies 'rusito'? Doncs pren 'rusito'".

VA ASSESTAR FINS A 21 PUNYALADES A l'HOME

La Fiscalia ressenya que l'home va rebre fins a 21 punyalades en diferents parts del cos i subratlla "l'especial violència" de l'acte, ja que fins i tot es va trencar el ganivet. L'home va morir per xoc hipovolèmic amb parada cardiorrespiratòria.

Després d'atacar l'home, després el jove es va apropar fins a la seva mare i li va assestar, segons la Fiscalia, 18 punyalades en la part superior del seu cos. A més de greus ferides, l'atac va provocar en la dona un trastorn per estrès postraumàtic i dolors residuals.

El jove va cridar el 112 des del telèfon mòbil del mort per comunicar que hi havia dos cadàvers al domicili. Durant la seva intervenció a la Sala, l'acusat no es va reconèixer com l'autor d'aquesta trucada encara que sí va dir que va cridar emergències.

La Fiscalia aprecia la circumstància d'agreujant de parentiu i demana per aquests fets 22 anys de presó per un delicte consumat d'assassinat amb traïdoria i acarnissament i 14 anys pel mateix delicte en grau de temptativa.

A més, sol·licita una ordre d'allunyament en favor de la mare, una indemnització de 145.000 euros per a ella per les ferides, les seqüeles i els perjudicis estètics i indemnitzacions de 125.000 euros per als hereus del mort.