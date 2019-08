Els ajuntaments de Balears destinen al ciutadà 7,4 euros més del que li reclamen via imposats

Actualizado 3/8/2019 12:25:42 CET

Escorca, Deià, Andratx, Sant Llorenç des Cardassar i Santanyí, els ajuntaments amb més pressió fiscal

Les entitats locals de Balears destinen a serveis al ciutadà 7,4 euros més del que li reclamen via imposats, segons un informe de la Sindicatura de Comptes corresponent a 2017, que s'ha lliurat aquesta setmana en el Parlament.

En concret, les entitats locals van destinar 1.106,8 euros per habitant a serveis a la ciutadania, i li van reclamar, de mitjana, 1.099,4 euros per via tributària, la qual cosa resulta en una tornada positiva per a la ciutadania de 7,4 euros.

Un total de 16 ajuntaments van retornar a la ciutadania més del que li reclamen per via tributària, un fet que, segons la Sindicatura, pot suposar un problema de sostenibilitat en el futur depenent de com aquestes entitats "financin el desequilibri".

Els ajuntaments amb més tornada per a la ciutadania són Costixt, Lloret de Vistalegre i Palma, i els que menys, Sant Joan de Labritja, Montuïri i Ses Salines, que retornen a la ciutadania menys del 60% del que li reclamen via imposts.

Els ajuntaments de Balears van destinar el 60,6% de la despesa disponible per a serveis als serveis públics bàsics, els que són obligatoris per llei.

L'informe de la Sindicatura també revela que el cost mitjà per empleat públic és de 42.982,2 euros.

A QUINS AJUNTAMENTS ES PAGUEN MÉS IMPOSTOS?

Escorca, Deià, Andratx, Sant Llorenç des Cardassar i Santanyí són els ajuntaments amb més pressió fiscal. Tots ells superen els 2.000 euros per habitant.

En l'extrem contrari, Lloret de Vistalegre, Maria de la Salut, Costitx, Porreres i Vilafranca de Bonany són els municipis amb menor pressió fiscal. Quatre d'ells no arriben als 600 euros per habitant.