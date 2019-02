Els Bombers de Mallorca intervenen en un incendi a un magatzem de fusta a Montuïri

Publicado 13/2/2019 10:39:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de Mallorca han intervingut des de les 04.54 hores d'aquesta matinada en un incendi a un magatzem de fusta a Montuïri, situat al carrer Pujol, que contínua actiu.

El recinte, d'uns 250 metres quadrats, estava replet de bigues de fusta de grans dimensions, pels quals les flames han estat molt intenses, segons han informat els Bombers de Mallorca a Europa Press.

El sinistre va començar sobre les 04.54 hores de la matinada per causes desconegudes. Un particular que passava per allí va veure les flames i va informar els Bombers, que es van desplaçar de seguida al lloc dels fets. També s'han desplaçat la Policia Local i la Guàrdia Civil, que està investigant el cas.

Els Bombers porten des de la matinada apagant les flames i han hagut d'utilitzar una mini-excavadora per a retirar la gran quantitat de material que es trobava a l'interior del magatzem.