Els conductors balears són els espanyols amb millor nota al volant, un 98,24 sobre 100, segons DriveSmart

Publicado 8/1/2019 15:27:03 CET

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Els conductors de Balears són els espanyols amb millor nota al volant en registrar una nota de 98,24 sobre 100, per sobre de la mitjana d'un 87,13, segons es desprèn d'un estudi elaborat per DriveSmart que analitza com han conduït els espanyols en 2018,

En el conjunt del país, un de cada tres espanyols (33%) es considera molt bon conductor, mentre que un altre terç (32%) es descriu com bé i un 23% es valora com a excel·lent. Per contra, el 12% no sap com qualificar-se, un 3% es considera regular i solament un de cada 200 espanyols (0,5%) creï ser dolent al volant.

Segons l'informe, la nota mitjana dels conductors espanyols ascendeix a 97,13 sobre 100, després d'haver millorat des del 95,52 que aconseguien en 2017 i el 94,66 de 2016.

Per sobre de la puntuació de 2018 se situen Balears (amb 98,24), Canàries (98,19), Astúries (97,94), Cantàbria (97,64), Extremadura (97,54) i la Comunitat Valenciana (97,21). Per sota, Múrcia es converteix en la comunitat amb la pitjor puntuació al volant (96,23), seguida de Castella-la Manxa (96,32), Andalusia (96,36) i Galícia (96,61).

Amb una puntuació de 98,23, Santa Cruz de Tenerife és la província amb millor nota al volant d'Espanya, seguida d'Osca amb 97,69. En l'extrem oposat se situa Girona, que amb una puntuació mitjana de 93,66, és la província amb la pitjor nota, seguida d'Àvila amb un 94,31.

De mitjana, l'estudi recull que cada conductor espanyol acumula 31 incidències al volant per cada 100 quilòmetres recorreguts amb el cotxe, menys de la meitat que en 2015, quan la xifra era de 68, i menor també que en 2016, quan baixava fins el 52, i que en 2017, amb 56.

Les dades han sofert una millora progressiva des d'inici d'any, passant d'una xifra mitjana de 43 incidències per cada 100 quilòmetres recorreguts per cada conductor al gener, a 32 al novembre, una mitjana que ha pujat al desembre fins a les 36.

Per comunitats, el nombre disminueix notablement a Astúries i Canàries, amb una mitjana de 20 i 21 incidències respectivament, seguides de Castella i Lleó i Extremadura, amb 28. Per contra, les comunitats amb més incidències al volant són Galícia (42), Andalusia (39) i Madrid (36).

El 80% de les incidències que es registren al volant corresponen a excessos de velocitat. Així, de la mitjana de 43 incidències acumulades al gener, 35 són excessos de velocitat, un percentatge que es manté proporcional al llarg de l'any, disminuint des del mes de juliol fins a novembre, que aconsegueix les xifres més baixes (32 incidències totals per cada conductor, de les quals 25 corresponen a excessos de velocitat).