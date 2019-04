Els docents de 30 centres de Balears intercanviaran metodologies i enfocaments didàctics en el curs 2019-20

Publicado 23/4/2019 16:35:17 CET

La Conselleria invertirà 60.000 euros en aquest programa

PALMA DE MALLORCA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Educació i Universitat ha presentat aquest dimarts el programa 'Estades pedagògiques entre centres educatius' per al curs acadèmic 2019-2020, una iniciativa que neix per "impulsar la innovació educativa, facilitar que els docents s'observin, s'ajudin entre ells i intercanviïn bones pràctiques".

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, es tracta d'una resposta a les conclusions recollides al Congrés d'Innovació Educativa, que va tenir lloc a Palma els dies 25 i 26 de gener de 2019, i que servirà perquè el professorat de fins a 30 centres públics d'Infantil, Primària i Secundària comparteixi metodologies i enfocaments didàctics.

Concretament, aquests professors rebran una formació inicial i dissenyaran juntament amb un altre col·legi un projecte educatiu per dur a terme en aquestes "estades pedagògiques", que tindran una durada màxima de cinc dies i a les quals assistiran fins a quatre docents per centre. En finalitzar, els participants tornaran a ajuntar-se per posar en comú "bones pràctiques metodològiques, de coordinació, de planificació i d'organització".

Educació ha afirmat que gastarà en aquest programa un màxim de 60.000 euros, que es repartiran entre una trentena de centres. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 31 de maig de 2019.