Els estudis de Forja Artística a Eivissa es continuaran oferint cada curs

Els estudis de Forja Artística de l'Escola d'Arts d'Eivissa es continuaran oferint cada curs, segons ha confirmat aquest dilluns la Conselleria d'Educació i Universitat.

En un comunicat, la Conselleria ha explicat que aquest any no s'impartirà el primer curs d'aquests estudis a causa de la falta de matriculacions, però ha indicat que aquest fet no afectarà l'oferta dels cursos següents.

Així, han reiterat des del Govern que els estudis de Forja Artística de l'Escola d'Arts d'Eivissa no s'han eliminat.

Es tracta d'uns estudis amb sortida professional i des de la Conselleria han remarcat que han estat tractats de manera especial per afavorir la seva continuïtat. Una bona mostra d'això, ha afegit el Govern, és que el procediment per tramitar el projecte de decret de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny de Forja Artística s'ha iniciat amb la consulta pública prèvia a la redacció del projecte de decret.

Des del Govern han assegurat tenir "especial sensibilitat" cap a les particularitats de cada illa quant a l'oferta formativa i, amb relació als cicles formatius que s'ofereixen a les Escoles d'Art, sovint s'imparteixen cursos sense arribar al mínim d'alumnes establert, sense oblidar que és obligació dels poders públics vetllar per un ús eficient dels recursos disponibles.

Per això, malgrat les sol·licituds de matrícules eren molt escasses, s'han organitzat fins a tres convocatòries de proves específiques per a l'accés al primer curs de Forja Artística en 2019, una al juny, una altra al juliol i la tercera al setembre per a l'alumnat que hagués superat l'ESO aquest mes.

La matrícula inicial a 31 de juliol de 2019 era de quatre alumnes, però en el mes de setembre era d'un únic alumne, degut que els altres tres van decidir cursar altres estudis. Així les coses, s'ha considerat oportú que no s'imparteixi primer d'aquest cicle el curs 2019-2020 i que es torni a oferir pel 2020-21.

Quant a la promoció de l'oferta d'estudis, tant els de forja com la resta d'ofertes, és una competència de cada centre educatiu, ha conclòs el Govern.