Els jardiners de Cort demanen que no se'ls exigeixi treballar els caps de setmana si no s'augmenta el personal

Publicado 28/5/2019 16:25:52 CET

CCOO ha convocat una vaga indefinida per al proper 10 de juny

PALMA DE MALLORCA, 28 Maig (EUROPA PRESS) -

Prop de 50 treballadors de parcs i jardins, que presten els seus serveis a empreses subcontractades per l'Ajuntament de Palma, s'han concentrat aquest dimarts davant l'edifici de Cort per demanar que es revisi el plec de condicions entre la institució i les empreses, que inclouria l'obligació de treballar els dissabtes i festius si no s'augmenta el personal dedicat a això.

Segons el secretari general de Construcció i serveis de CCOO, Miguel Ángel Pardo, les condicions previstes en el proper plec de condicions suposaran un "calvari" per als treballadors, i ha recordat que el proper 10 de juny està prevista una vaga indefinida a la qual estan convocats prop de 200 treballadors.