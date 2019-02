Els lladres de rellotges de l'abraçada amorosa', detinguts de nou per casos a Palma

Publicado 22/2/2019 14:56:30 CET

La Policia Nacional els acusa de formar part d'una organització criminal itinerant i xifra el valor dels rellotges robats en més de 225.000 euros

PALMA DE MALLORCA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut un home i una dona per presumptes robatoris de rellotges a Palma amb el mètode de l'abraçada amorosa', dues persones que també van ser detingudes aquesta setmana per la Guàrdia Civil per casos a Calvià.

Segons ha informat la Prefectura Superior de la Policia a Balears en una nota de premsa, aquesta detenció s'emmarca en una operació iniciada a l'octubre, batejada com 'Hug-amorós', davant l'increment de denúncies per robatoris de rellotges d'alta gamma.

Els sospitosos són dos ciutadans romanesos de 27 i 28 anys d'edat. Van ser detinguts per la Guàrdia Civil i la Policia Local a Calvià per diversos casos en aquesta localitat i després de passar a disposició judicial, la Policia Nacional els ha reclamat per robatoris comesos a Palma.

ORGANITZACIÓ CRIMINAL ITINERANT

La Policia acusa els detinguts de formar part d'una organització internacional, composta per ciutadans romanesos, que actua en tota la geografia espanyola. Segons ha indicat el cos de seguretat, els membres d'aquesta organització romanen temporades curtes en el mateix lloc per perpetrar els robatoris i es desplacen habitualment Barcelona. Els homes viatgen amb vaixell al costat d'un vehicle i les dones ho fan amb avió.

La Policia sosté que l'organització posa els cotxes a nom de tercers, també compatriotes romanesos, per dificultar la identificació per part de les forces de seguretat. Així, els sospitosos canvien "constantment" de vehicle.

Durant la investigació s'han identificat a altres vuit integrants, una d'elles una dona de 26 anys que va ser sorpresa en abordar a una víctima violentament per fer-se amb el seu rellotge.

Mitjançant aquestes detencions s'han pogut esclarir un total de cinc denúncies directament imputables als dos detinguts i més d'una altra vintena corresponents a l'organització.

La Policia calcula que el valor dels rellotges sostrets ascendeix a més de 225.000 euros, però no s'ha pogut recuperar cap d'ells perquè els lladres els lliuren immediatament a altres membres de l'organització encarregat del transport. La destinació final dels rellotges és la seva venda al mercat negre en països de l'est, segons la Policia.

MÈTODE DE L'ABRAÇADA AMOROSA

Per cometre aquests robatoris, els lladres s'apropen a les seves víctimes, normalment d'avançada edat, amb l'excusa de preguntar per una adreça, una parada d'autobús, sol·licitar la seva signatura per a una associació o fins i tot oferir serveis sexuals.

Normalment és una dona la que aborda a la víctima, i durant el transcurs de la conversa comença a tocar i agafar a les víctimes i així aconsegueix llevar-li el rellotge del canell, fins i tot arribant a utilitzar la violència si la víctima es percata.

Després, es donen a la fugida "ràpidament" cap a un vehicle en el qual l'espera un home. La Policia ha indicat que els lladres també utilitzen aquests vehicles per buscar i fer seguiment de possibles víctimes.