Els majors de 55 anys representen més del 11% dels aturats a Balears, segons Adecco

Publicado 31/1/2019 14:58:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 7.700 persones majors de 55 anys estan aturades a Balears i representen l'11,3 per cent del total d'aturats a les Illes, d'acord a un estudi elaborat per la Fundació Adecco sobre la base de les últimes dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA).

En un comunicat difós aquest dijous, Adecco ha recordat que l'any 2008 es comptabilitzaven 2.600 persones majors de 55 anys aturades que representaven el 3,8 per cent del total i ha alertat que "avui la xifra ascendeix a 7.700 i la seva representació sobre el total creix fins a el 11,3 per cent".

En aquest sentit, han apuntat que les causes d'aquest increment s'expliquen per "l'envelliment poblacional, un augment progressiu de la seva taxa d'activitat i un atur de llarga durada que "tendeix a encebar-se" amb els majors. A més, han detallat que "més de la meitat dels reclutadors (52 per cent) admet descartar automàticament els currículums d'aquests professionals".

Per la seva banda, el director general de la Fundació Adecco, Francisco Mesonero, ha qualificat "d'obsoleta i incoherent" la discriminació laboral als professionals de més edat i ha afegit que "suposa una minva de competitivitat per a les empreses que, en renunciar a aquest talent expert, s'estan tancant a un públic estratègic".

Així, Mesonero ha alertat del "greu perill que la discriminació per edat suposa per a l'Estat del Benestar" ja que "en una societat envellida la contractació de majors de 55 anys es converteix en una necessitat imperant" i ha instat els poders públics a "actualitzar les polítiques actives d'ocupació per equiparar als majors de 55 anys amb els més joves en matèria de formació".