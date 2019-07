Els nous diputats del Parlament prometen el seu càrrec en acatar la Constitució i 'Colell' afegeix "per imperatiu legal"

Publicado 11/7/2019 12:25:41 CET

El nou diputat de MÉS per Mallorca Joan Mas 'Collet' jurant el seu càrrec

PALMA DE MALLORCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Els deu nous diputats han promès aquest dijous durant la sessió solemne d'obertura de la X legislatura el seu càrrec després d'acatar la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Balears, si bé el de MÉS, Joan Mas 'Collet' ho ha fet afegint la fórmula "per imperatiu legal".

En concret, 'Collet' ha promès el càrrec pels seus "valors republicans, amb fidelitat a la terra i al país, sense renunciar al dret a l'autodeterminació del poble". D'altra banda, la diputada d'Unides Podem Esperaça Sans ha promès el càrrec "per acabar amb la desigualtat d'oportunitats". Aquests nous diputats entren al Parlament en substitució d'uns altres que han renunciat a l'escó per ocupar càrrecs públics, com els consellers del Govern.

En aquest sentit, els diputats del PSIB que tenen càrrecs com a consellers, a excepció de Pilar Costa, van renunciar a l'escó per deixar pas als següents de la llista. Així, el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela; la consellera de Salut, Patricia Gómez; el d'Educació, Martí March; la d'Administracions Públiques, Isabel Castro, i el de Mobilitat, Marc Pons van renunciar el passat 5 de juliol a la seva acta de diputats.

Els han substituït Beatriz Gamundí, Juli Dalmau, Pilar Sansó, Llauris Fernández i Maria Antònia Truyols. Posteriorment, van renunciar també Antoni Morante i Ramón Roca, ja que ocuparan els càrrecs de directors generals de Planificació, Ordenació i Centres i de Modernització i Administració Digital, respectivament. Els han substituït el menorquí Joan Mascaró i l'eivissenc Jordi Marí Tur. A més, aquest dilluns també va renunciar a l'escó la diputada menorquina Elena Costa, i ha entrat Irene Triay.

Tampoc formaran part de l'hemicicle la consellera d'Assumptes Socials, Fina Santiago (MÉS), qui ha estat substituïda per Joan Mas 'Collet'; ni el vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes, d'Unides Podem, al que li ha substituït Esperança Sans.