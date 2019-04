Els pilots d'Air Nostrum convoquen sis jornades de vaga per Setmana Santa

Publicado 5/4/2019 18:07:48 CET

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat Espanyol de Pilots de Línies Aèries (Sepla) ha registrat una convocatòria de sis jornades d'aturs de 24 hores per als dies 15, 16, 17, 22, 23 i 24 d'abril, coincidint amb els dies previs i posteriors a la Setmana Santa, en protesta per l'"increment en el desviament de la producció a altres aerolínies", que segons denúncia en un comunicat, incompleix amb els pactes entre la companyia i el col·lectiu.

Sepla, que ja va convocar aturs a la fi de novembre pel mateix motiu, ha convocat una roda de premsa a Madrid per explicar els motius que han portat a aquesta nova convocatòria. Segons el Sepla, "aquest desviament posa en risc el futur de l'empresa i les condicions de treball dels pilots de la companyia".

Al desembre, i després de tres jornades de vaga, Air Nostrum i Sepla van arribar a un acord per limitar al 20% l'externalització amb tercers i evitar que els aturs s'estenguessin a Nadal. La companyia es va comprometre llavors a no recórrer a l'externalització per sobre del 20%, així com a recuperar tots els avions ATR de turbo-hèlix.

Els aturs se sumen a la vaga convocada per UGT i USO a partir del 20 d'abril en el sector del personal de terra en aeroports, conegut com 'handling', que presta serveis d'assistència a avions i passatgers en diferents empreses i que engloba a 60.000 treballadors en tota Espanya.

El sindicat Autònom de Treballadors d'empreses de Seguretat de Madrid també ha convocat una vaga indefinida en l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barreges a partir del 12 d'abril.