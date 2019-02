Els ports d'interès general de Balears superen els 16,2 milions de tones de mercaderies en 2018, un 5% més

Publicado 6/2/2019 13:30:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El trànsit en els ports d'interès general de Balears va superar en 2018 els 16,2 milions de tones de mercaderies, un 5 per cent més que l'any anterior (800.000 tones més que en 2017), segons les estadístiques de l'Autoritat Portuària de Balears difoses aquest dimecres.

Els cinc ports d'interès general han experimentat creixements en el seu volum de mercaderies, excepte el de la Savina, on ha disminuït un 3 per cent.

El volum total de mercaderies s'ha incrementat un 7 per cent en el port de Palma, un 6 per cent en el port de Maó, un 5 per cent en el d'Alcúdia i 2 per cent en el port d'Eivissa.

Per partides, en mercaderia general (béns de consum), s'han registrat més de 13 milions en total en 2018 (un 7 per cent més), de les quals 8.571.247 corresponen al port de Palma (+6 per cent), 2.709.468 a l'Eivissa (+ 4 per cent), 1.076.925 a Alcúdia (+30 per cent), 461.584 a Maó (+6 per cent) i 247.671 al port de la Savina (-5 per cent).

Quant a graneles líquids (principalment combustibles), el total a Balears experimenta un creixement del 9 per cent, creixent en els ports de Palma (18 per cent), Maó (9 per cent) i Alcúdia (2 per cent), mentre que decreix a Eivissa (-21 per cent).

Els graneles sòlids (carbó, cereals, sal, materials de construcció), han disminuït un 12 per cent en total. Creixen en el port de la Savina (+33 per cent) i disminueixen en la resta: Palma (-22 per cent), Maó (-12 per cent), Alcúdia (-11 per cent) i Eivissa (-7 per cent).

ALCÚDIA CREIX EN PASSATGERS

Quant al nombre de passatgers dels cinc ports, al llarg de 2018 ha estat de 8,9 milions, un 8 per cent més que en 2017. Un total de 6,5 milions corresponen a línies regulars i 2,4 a creuers.

Tots els ports gestionats per la APB han crescut en nombre de passatgers, excepte el de Maó, que ha disminuït un 11 per cent.

Destaca l'important creixement en nombre de passatgers del port d'Alcúdia, que puja un 32 per cent, coincidint amb la posada en marxa de la nova línia regular amb la ciutat francesa de Tolón.

Palma també registra un important creixement del 17 per cent, mentre que els ports pitiusos experimenten creixements més moderats (la Savina un 4 per cent i Eivissa un 2 per cent).