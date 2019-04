Els preus industrials creixen al març un 4% a Balears

Publicado 25/4/2019 13:33:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'Índex de Preus Industrials (IPRI) va pujar un 4,0 per cent al març a Balears respecte al mateix mes de 2018, impulsat, principalment, per l'energia, els béns d'equip i els béns intermedis, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

A l'informe de l'IPRI es reflecteix també que els preus industrials van caure un 2,4 per cent a la comunitat en relació amb el mes de febrer. Des de principi d'any, els preus han caigut un 3,9 per cent.

En concret, respecte de l'any passat, el preu dels béns de consum ha crescut un 0,3 per cent; el dels béns d'equip ha crescut un 3,0 per cent, el de béns intermedis, un 3,1 per cent i el de l'energia un 5,4 per cent.

En l'acumulat de l'any, els únics preus que baixen són els de l'energia (-6,8) i els béns de consum no durador (-0,1 per cent). Per contra, els creixements acumulats més destacats en el que va d'any són els dels béns d'equip i els intermedis amb un 2,4 per cent cadascun.

DADES NACIONALS

En l'àmbit nacional, els preus industrials van caure un 0,2 per cent al març en relació al mes anterior i van accelerar el seu creixement interanual fins al 2,4 per cent, set desenes per sobre de la taxa registrada al febrer. Amb el repunt interanual de març, els preus industrials encadenen 30 mesos consecutius en positiu.

L'acceleració de la taxa interanual dels preus industrials s'ha degut principalment al creixement més gran de l'energia, els preus de la qual van augmentar un 7,9 per cent, gairebé tres punts més, com a conseqüència de la baixada dels preus de la producció, transport i distribució d'energia elèctrica, menor que el març de 2018, i que els preus del refinament de petroli van pujar més que al març de l'any passat.

Així mateix, els béns de consum no durador van presentar una taxa anual del -0,9 per cent, una desena superior a la de febrer, degut fonamentalment al fet que els preus de la fabricació d'olis i greixos vegetals i animals van baixar al març menys del que van disminuir en el mateix mes de l'any passat.

Per contra, els béns d'equip van retallar dues desenes la seva taxa interanual, fins al 0,7 per cent, tenint en compte que els preus de la fabricació de locomotores i material ferroviari van baixar al març d'aquest any, enfront de la pujada registrada en el mateix mes de 2018.