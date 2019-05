Els 'rent a car' veuen "poc realista" la Llei balear de Canvi Climàtic i alerten de les seves indefinicions"

Publicado 20/5/2019 13:57:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Associació Nacional Empresarial de Vehicles de Lloguer (Aneval) ha difós aquest dilluns un comunicat en el qual qualifica de "poc realista" la Llei balear de Canvi Climàtic aprovada aquest any perquè considera que conté "indefinicions" que fan "difícil" complir-la.

Així s'ha expressat l'associació que engloba a cinc grans empreses de lloguer de vehicles a Espanya: Avis, Enterprise, Europcar, Hertz i Sixt. Aneval entén que el text legal impulsat pel Govern "reflecteix un desconeixement profund del funcionament intern de les companyies de lloguer de vehicles sense conductor".

Com a exemple, assenyala que la Llei marca per 2020 l'objectiu que el 2 per cent de les compres de vehicles de les empreses de lloguers per a Balears siguin elèctrics, "obviant que les decisions de compres no són geogràfiques i que el caràcter mòbil de les flotes entre territoris complica quantificar quines compres van destinades a operar en cada zona".

A més, veuen "difícil" complir amb l'objectiu que un 0,6% de flota estigui electrificada el 2020 perquè "suposaria moure els cotxes entre territoris insulars i peninsulars per respondre al nivell exigit".

També censuren que la llei autonòmica "no especifica en quin període temporal es comptabilitzarà aquest percentatge de flota elèctrica", si ha de ser en la mitjana de tot l'any o tenint en compte el valor al final de cada mes, i com han de justificar-ho els operadors.

D'altra banda, des d'Aneval consideren que la llei balear "passa per alt" la "falta d'oferta real de vehicles elèctrics davant una demanda encara incipient" i subratllen que "amb prou feines representarà l'1 per cent del total de matriculacions realitzades fins a abril".

Des de l'associació han explicat que el valor residual d'aquests vehicles és "tota una incògnita" i es deprecien "ràpidament", la qual cosa suposa "un risc" per les empreses de lloguer, que possiblement repercutiran en la quota de lloguer. Això, al seu torn, podria provocar una caiguda entre els usuaris, que acabaran "optant pels models de combustió tradicional", augura Aneval.

LA FLOTA DELS 'RENT A CAR' ES RENOVA CADA NOU MESOS

"Si realment el que pretén el Govern balear és la descarbonització de l'illa, ha d'impulsar mesures neutrals tecnològicament, que incentivin l'ús d'alternatius, però sense discriminar per tipus de propulsió, màxim quan un vehicle d'última generació compleix amb les normatives d'emissions i anti contaminació", han emfatitzat.

En aquest context, han ressaltat que la flota del 'rent a car' es renova cada nou mesos i que el 78 per cent de la seva flota emet per sota dels 120 grams per quilòmetre. "Posar-los fre suposa un impacte negatiu tant pel rejoveniment del parc com per al turisme, que en veure minvades les seves opcions de mobilitat redueix la despesa", han avisat.

El director corporatiu d'Aneval, Alberto Martín, ha aclarit que el sector del 'rent a car' està "completament d'acord" amb la descarbonització, però veu "necessaris uns criteris d'exigència clars i en els quals es tingui en compte el funcionament operatiu de les companyies".