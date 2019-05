Els tècnics d'Infermeria demanen protegir l'accés als tractaments de canvi de sexe en tota Espanya

Publicado 16/5/2019 17:52:07 CET

Balears, una de les CCAA que contempla la lliure autodefinició del gènere

El Sindicat de Tècnics d'Infermeria (SAE) ha reivindicat, amb motiu del Dia Internacional contra la Discriminació per Orientació Sexual i Identitat de Gènere, que es produeixi una "igualtat real" en l'accés als tractaments de canvi de sexe en tot el territori nacional.

Segons lamenten a través d'un comunicat, a Espanya "solament dotze comunitats autònomes" tenen lleis que recullen els drets de les persones transsexuals, i únicament vuit es basen en la lliure autodeterminació del gènere.

Per blindar aquest dret, asseguren que és "fonamental" l'aplicació i el "desenvolupament urgent" de la modificació de la Llei d'Identitat de Gènere de 2007, que permetia el canvi de nom i sexe legal de les persones transgènere en el Registre Civil, però "obligava un diagnòstic mèdic de disfòria de gènere i un tractament hormonal almenys durant dos anys perquè les persones poguessin canviar el seu nom i sexe".

"Aquesta modificació, pendent d'aprovació al Congrés, elimina aquests requisits i estableix que la identitat de gènere ha de ser 'l'auto percebuda i lliurement determinada per cada persona'. Si bé és veritat que algunes comunitats autònomes, com Andalusia, Balears, Aragó o Comunitat Valenciana, ja han creat les seves pròpies normes sobre este tema i contemplen la lliure autodefinició del gènere, altres com Castella i Lleó, La Rioja o Astúries ni tan sols tenen una Llei trans o LGTBI", denuncien.

Al seu judici, aquestes "diferències en el compliment i implementació legislativa entre unes i unes altres autonomies" genera una "alarmant discriminació" entre el col·lectiu trans. "Per això, des de SAE donem visibilitat a aquestes diferències i reivindiquem una major voluntat política i social que no etiqueti com a patologia la identitat de gènere", ha assenyalat el seu secretari d'Acció Social i Formació.