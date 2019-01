Els tràmits de multes de trànsit a Palma requeriran cita prèvia obligatòria a partir de l'1 de febrer

Publicado 25/1/2019 12:31:10 CET

Els residents a Palma hauran de sol·licitar obligatòriament cita prèvia per realitzar tràmits relacionats amb multes de trànsit, com ocorre amb les gestions de les zones ORA i Acire i les de càrrega i descàrrega, a partir de l'1 de febrer.

Així ho ha anunciat aquest divendres l'àrea de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma, que ha explicat que l'objectiu de la mesura és "millorar la qualitat de l'atenció ciutadana i, sobretot, evitar esperes innecessàries".

La cita s'ha de sol·licitar a través de les webs de l'ajuntament de Palma o de l'àrea de Mobilitat, que tindran un botó directe. També es pot demanar cita per telèfon. Finalment a l'oficina d'atenció al ciutadà de Sant Ferran s'habilitarà un dispositiu connectat a Internet per demanar cites.

Des de Cort han recordat que per a consultes ràpides es pot enviar un correu electrònic a una adreça específica per a multes i que també existeix una altra para ORA i Acire. També han ressaltat que a la xarxa d'oficines d'atenció a la ciutadania hi ha servei per registrar documentació i realitzar consultes generals.