Els treballadors afectats per ERE a Balears pugen un 76% al gener i es queden en 266

Publicado 25/3/2019 17:02:56 CET

PALMA DE MALLORCA/SEVILLA, 25 Març (EUROPA PRESS) -

El nombre de treballadors afectats per expedients de regulació d'ocupació (ERE) autoritzats a Balears va ascendir durant el passat mes de gener de 2019 a un total de 266, la qual cosa suposa un increment del 76,2 per cent en relació amb la xifra registrada en el mateix mes de 2018, segons dades del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social consultats per Europa Press.

Segons les dades estadístiques del Ministeri sobre condicions de treball i relacionals laborals, consultats per Europa Press, dels referits 266 treballadors afectats a les Illes, 102 ho van ser per la suspensió temporal del seu contracte, la qual cosa suposa una baixada del 3,8 per cent en relació amb el mateix mes de l'any anterior.

Un total de 164 treballadors es van veure afectats per un expedient d'acomiadament col·lectiu, un 397 per cent més que el 2018; i cap per mesures de reducció de jornada, una modalitat d'expedient que al gener ha descendit un 100 per cent en relació amb el mateix mes de 2018.

D'aquesta forma, Balears és la quarta comunitat autònoma espanyola per nombre d'afectats pels expedients presentats en el primer mes de 2019, després de Catalunya --amb 663 treballadors afectats--, Comunitat Valenciana (649 afectats), Comunitat de Madrid (491 treballadors) i, per darrere de les Illes, està Canàries (207) i Castella i Lleó (199), entre les altres.