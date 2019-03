Els treballadors de Dia es concentren en el supermercat d'Inca per exigir la paralització de l'ERE

Publicado 13/3/2019 18:02:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Els treballadors de la cadena de supermercats DIA s'han concentrat aquest dimecres en el local d'Inca per exigir la paralització de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERE) o, com a mínim, prorrogar-ho, al·legant que "no és un moment adequat per plantejar l'expedient".

Segons ha informat CCOO en un comunicat, després de cinc reunions CCOO està "convençuda de l'existència d'alternatives viables a l'expedient".

En concret, en les dues últimes reunions DIA ha plantejat reduir el percentatge de persones afectades per l'expedient de regulació d'ocupació. L'última xifra que ha posat sobre la taula són 1.536 persones, la qual cosa suposa un 26 per cent menys des del principi del procés.

Para CCOO aquesta xifra encara podria reduir-se més tenint en compte qüestions com les hores extra o la gestió de les botigues que estan sent retornades a l'empresa matriu per part de les franquícies i que no disposen de treballadors.

A aquestes qüestions caldria afegir alternatives com la creació d'un "equip volant" que fos cobrint eventualitats com a baixes o vacances. D'altra banda, cal recalcar que les botigues necessiten una plantilla estable i suficient per poder oferir als clients un serveis de qualitat.

Per totes aquestes questions CCOO ha decidit dur a terme una sèrie de mobilitzacions, que aquest dimecres s'ha materialitzat amb 16 concentracions en tot el país i es reprendran la setmana vinent amb aturs parcials el dia 20.