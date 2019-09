Endesa tracta en Balears més de 700 tones de residus en 2018

Publicado 21/8/2019 16:36:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Ag. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha tractat, retirat i gestionat a Balears un total de 708,85 tones de residus durant 2018, derivats de treballs de construcció, manteniment i millora de la xarxa elèctrica de distribució.

Segons ha informat la companyia en un comunicat, d'elles, 157,22 tones són residus qualificats de perillosos, entre les quals es troben 97 tones de transformadors, més de quatre tones de comptadors electrònics i 1,5 de bateries i acumuladors.

D'altra banda, dels considerats no perillosos, es poden destacar 141 tones de ferro, 42 d'alumini, 232 d'aïlladors de porcellana, vuit d'aïlladors de vidre i 63 de comptadors elèctrics mecànics, entre d'altres.

La gestió d'aquests residus s'ha dut a terme en les instal·lacions que Endesa té habilitades a les tres illes, des d'on els residus es lliuren a gestors especialitzats.

Des de la companyia han explicat que es prioritza l'aprofitament del residu per part dels gestors a través del reciclatge, deixant com a últim recurs l'eliminació controlada quan no és possible la seva reutilització.

Aquesta gestió dels residus és fruit de la política ambiental d'Endesa que, entre els seus punts bàsics, es fonamenta en la sostenibilitat per reduir, tant com sigui possible, les repercussions que el subministrament elèctric pot tenir damunt el medi ambient.