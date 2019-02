Engeguen l'oferta de 418 places en Serveis Generals de la CAIB per concurs-oposició

Publicado 27/2/2019 14:27:37 CET

El concurs de mèrits tindrà un pes del 25% en l'accés a les places

La Mesa Sectorial de Serveis Generals de la Comunitat Autònoma de Balears ha aprovat aquest dimecres els criteris per a l'oferta pública de 418 places, que podrien quedar convocades a l'abril i es faran per concurs-oposició.

Segons ha explicat la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, en l'accés a les places pesarà un 75 per cent l'oposició i un 25 per cent el concurs de mèrits, un model que el Govern considera "adequat" davant l'alta temporalitat en l'Administració.

La proposta ha tirat endavant amb el suport majoritari dels sindicats de la Mesa, si bé UGT ha votat en contra. L'oferta es va aprovar per Consell de Govern al desembre i les proves podrien celebrar-se a partir de novembre de 2019.

65 PLACES PER A PROMOCIÓ INTERNA

Del total de 418 places d'aquesta oferta pública, 353 són de lliure concurrència i 65 són de promoció interna dirigida al personal funcionari. Dins de les de lliure concurrència, 150 pertanyen a l'oferta ordinària -vinculada a la taxa de reposició d'efectius- i 203 corresponen a l'oferta extraordinària mitjançant la taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal, que serveix per reduir els llocs de treball interins.

D'aquesta manera, gairebé la meitat de les places d'aquesta convocatòria són per a estabilització d'ocupació temporal, mentre que les ofertes anteriors es limitaven a la taxa de reposició.

Per illes, del total de les places de l'oferta, 345 estan a Mallorca, 23 a Menorca, 48 a Eivissa i dues a Formentera. Per cossos, 315 pertanyen al cos general (83 a superior, cinc a advocacia, cinc a gestió, 14 a administratiu, 147 a auxiliar i 61 subaltern); i 103 són places per als cossos facultatius (56 per al facultatiu superior, 29 per al facultatiu tècnic, cinc d'ajudant facultatiu, nou d'auxiliar facultatiu i quatre de subaltern facultatiu).

La consellera ha remarcat que, sumades a les 395 places de l'any passat, el Govern haurà gestionat aquesta legislatura una oferta pública de més de 800 places en Serveis Generals. "Acomplim el full de ruta marcat de recuperació de drets i estabilització de places en la Funció Pública de manera consensuada amb els sindicats", ha declarat.

UGT, EN CONTRA DEL MODEL DE CONCURS-OPOSICIÓ

El sindicat UGT ha votat en contra del procediment de l'oferta perquè consideren que "no soluciona el problema dels interins". El secretari d'acció sindical, Jordi Creuet, ha explicat que demanaven un model 60-40% (en lloc de 75-25%) perquè les 203 places que emanen de la taxa de consolidació han de "baremar la situació dels funcionaris" i "realment valorar aquests mèrits".

Així, Creuet ha lamentat que el model "híbrid" aprovat "no ajuda" a garantir l'ocupació dels interins. Amb tot, el sindicat ha valorat el conjunt de la convocatòria.

Per la seva banda, el representant de CSIF en la Mesa Sectorial, Paco Guillén, ha considerat "bastant acceptable" el nombre de places i ha valorat l'estabilització de llocs, si bé ha incidit que en altres sectors en Balears els percentatges de concurs-oposició són diferents.